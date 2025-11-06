来週から日本で初めて開催される耳が不自由な人の国際スポーツ大会「デフリンピック」に出場する女子サッカー日本代表のキャプテンが５日、宇都宮市の母校を訪れ活躍を誓いました。 宇都宮文星女子高校を訪れたのはデフリンピックの女子サッカー日本代表キャプテンでゴールキーパーを務める伊東美和選手２４歳です。 伊東選手は、３歳の頃に右耳が突発性難聴になり、左耳も聴力が低下