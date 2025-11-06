４日夜、小山市の住宅に３人組の男が押し入り、住人の６９歳の女性を殴るなどして逃走しました。警察は強盗傷害事件として捜査を進めています。 ４日午後１０時半ごろ小山市大川島の住宅で、「外国人３人がガラスを割った」と住人の男性から警察に通報がありました。 警察によりますと、３人組の男が住宅に押し入り部屋を物色していたところ、通報した男性の義理の母親でフィリピン国籍の女性（６９）と鉢合わせになり、女性の顔