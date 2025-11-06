日本のイチゴを全国にアピールして安定した生産を維持しようと、イチゴの生産が盛んな県が集う初めての会議が５日、オンラインで開かれました。 この「全国いちご会議」には、イチゴの出荷量が日本一の栃木県をはじめ、福岡県や熊本県など上位１０県がオンラインで参加しました。 会議は冒頭を除いて非公開で行われ、それぞれの県のイチゴの生産状況や課題について共有しました。 日本のイチゴを巡っては、猛暑の影響で全