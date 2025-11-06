皇室ゆかりの日光市の日光田母沢御用邸記念公園では庭園の木々が色づき始め訪れた人たちの目を楽しませています。 赤や黄色に紅葉した木々が庭園を彩ります。 日光田母沢御用邸は大正天皇のご静養のために１８９９年に造られ、現在は記念公園として一般公開されています。 紅葉の時期に合わせて毎年、特別に公開されているのが、普段は入ることができない１階の御食堂と２階の御日拝所です。 御食堂は大正天皇が食事をされた部