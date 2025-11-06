ËÌ»³¹¨¸÷¤¬¼ç±é¤òÌ³¤á¤ëÉñÂæ¡ØîÍ¤¤¤É¤ìÅ·»È¡Ù¤¬¡¢11·î7Æü(¶â)¤è¤êÌÀ¼£ºÂ¤Ë¤Æ¾å±é¤µ¤ì¤ë¡£¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¤ÎÉÔµà¤ÎÌ¾ºî¤òÉñÂæ²½¤·¡¢Àï¸å¤Î°Ç»Ô¤òÀ¸¤­¤ë¿Í¡¹¤Î"ºÆÀ¸"¤òÉÁ¤¯ËÜºî¤Ç¡¢ËÌ»³¤¬±é¤¸¤ë¼ã¤­¤ä¤¯¤¶¡¦¾¾±Ê¤ÎÍÄÆëÀ÷¡¢¤®¤ó¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï²£»³Í³°Í¡£AKB48Â´¶È¸å¡¢½÷Í¥¤È¤·¤ÆÉñÂæ¡¦±ÇÁü¡¦¥Ê¥ì¡¼¥·¥ç¥ó¤Ê¤ÉÉ½¸½¤Î¾ì¤ò¹­¤²¤Æ¤­¤¿Èà½÷¤¬¡¢º£²þ¤á¤Æ"À¸¤­¤ë"¤È¤¤¤¦¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤éÄ©¤à¡£ËÌ»³¹¨¸÷¤È¤Î¶¦±é¤Ç´¶¤¸¤¿¼Çµï¤ÎÇ®¡¢¤½¤·¤Æ"¤®¤ó"¤È¤¤