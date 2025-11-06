フィギュアスケートのGPシリーズ第4戦NHK杯の公式練習が6日、試合会場の東和薬品ラクタブドームで行われ、いきなりアクシデントが発生した。午前10時から始まったアイスダンスの練習。5組が滑り、曲かけで1組目にカナダのカップルが練習していた際に“うたまさ”こと吉田唄菜、森田真沙也組（木下アカデミー）とイタリアのカップルが激突した。イタリアの女子選手は倒れ込み、泣き声は会場に響き渡った。そのままリンク外へ