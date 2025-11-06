落語家の月亭八方（77）が6日、出演を予定していたカンテレ「よ〜いドン！」（月〜金曜前9・50）を体調不良により欠席した。番組冒頭、同局・谷元星奈アナウンサーが「本日ですが、月亭八方師匠は体調不良のためお休みされます」と報告。「八方師匠、お大事になさってください」と呼びかけると、「ハイヒール」リンゴは「ショックなんちゃうかな、阪神」と想像。熱心な阪神タイガースファンとして知られる八方だけに、日本シリ