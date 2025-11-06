女優の大竹しのぶ（68）が6日までに自身のインスタグラムを更新。人気女優らとの食事会ショットを披露した。「リア王の千秋楽、やっとみんなでお食事に行けました」と主演舞台「リア王」の東京公演が千秋楽を迎え、共演者らと食事に行ったと明かすと、自身と女優の宮沢りえ、生田絵梨花、安藤玉恵が飲食店で寄り添うショットをアップ。「私の娘たち。みーんな大好きだぜ！大阪での、ラスト10ステージ、頑張ります！」などと