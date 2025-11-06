「世界津波の日」の会合に参加した（手前左から）小椋琉華さん、小松光月さん、平間夢人さん＝5日、米ニューヨークの国連本部（共同）【ニューヨーク共同】国連が定めた「世界津波の日」の5日、津波防災への意識向上を目指す会合がニューヨークの国連本部で開かれた。仙台第一高2年の小椋琉華さん（18）ら東日本大震災の被災地、宮城県の高校生3人が参加し、震災の経験を「世界の人たちと共有」して防災、減災に役立てたいと英語