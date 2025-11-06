俳優舘ひろし（75）が、5日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。自身にまつわる“都市伝説”の真偽を語った。舘はこの日のゲストとして出演し、レギュラーの大久保佳代子から「舘さんの都市伝説か分からないですけど、楽屋でバスローブ着られてます？」と質問を受けた。舘は「はいはい。うちからバスローブで行きます」と仕事場にバスローブで入ると認め、「ポケットにパンツ入れてたりします？」との