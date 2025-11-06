「津波防災の日・世界津波の日」とされた11月5日、兵庫県内でも、南海トラフ地震や日本海沿岸地域地震を想定した津波一斉避難訓練が行われました。県内の播磨灘沿岸からほど近い姫路市立大塩小学校では、兵庫県や、バレーボール・SVリーグ女子のヴィクトリーナ姫路と連携して、全校生徒が参加した避難訓練を実施。いざというときの命を守る行動の大切さを、子どもたちが教職員とともに学んでいました。まず校内の各教室で、「令