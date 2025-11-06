１９９３年以来３２年ぶりのワールドシリーズ制覇まであと一歩に迫りながら、第７戦でドジャースに逆転負けしたブルージェイズが５日（日本時間６日）、球団公式Ｘ（旧ツイッター）などでファンに向けて感謝のメッセージを伝えた。「親愛なるブルージェイズファンの皆様へ」と始まり、「（終戦から）数日がたちましたが、時が進んでも、その記憶は今も鮮明で力強いままです。今日は感謝と、今季がどれほど特別だったかという深