今年の新語・流行語大賞にノミネートされたブレイク芸人が、別人のようなモデル姿を披露した。６日までにインスタグラムで「東京カレンダーの１１月２１日（金曜日）発売のものに載せて頂きました」と報告したのは、ＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」（水曜・後１０時）のドッキリ企画で話題になった、ひょうろくだ。今年はＮＨＫ大河ドラマ「べらぼう〜蔦重栄華乃夢噺〜」（日曜・後８時）に出演。さらに５日に発表された「