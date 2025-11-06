【全国バスコレクション80 国際興業】 2026年1月発売予定 価格：7,920円 トミーテックはミニカー「全国バスコレクション80 国際興業」を2026年1月に発売する。価格は7,920円。 国際興業バスは、東京都区内北部から埼玉県南地区一円に路線網を拡げるバス会社。池袋・赤羽・川口・浦和・大宮・飯能などにターミナルを有している。また都内・埼玉から各地への高