ダイアンの津田篤宏が５日、Ｘを更新。「２０２５Ｔ＆Ｄ保険グループ新語・流行語大賞」のノミネート３０語に、自身の言葉が選ばれたことに本音をつづった。５日に発表された「新語・流行語大賞」ノミネート３０語で話題をさらったのが津田がＴＢＳ系「水曜日のダウンタウン」の企画「名探偵津田」で発した「長袖をください」。新潟ロケに拉致されそうになった津田が、半袖しか持っていなかったため「長袖をください」と訴えた