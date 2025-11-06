映画「愚か者の身分」（公開中）が国内外から高い評価を得ている。闇ビジネスから抜け出そうとする若者３人の逃亡劇で、主演の北村匠海（２８）や綾野剛（４３）に負けぬ存在感を放ったのが林裕太（２５）だ。北村の相棒役をオーディションで射止め、北村、綾野とともにアジア最大級の映画祭「第３０回釜山国際映画祭」の最優秀俳優賞を獲得。「より多くの人に僕のことを知ってもらえるきっかけになる」と語る力作の、撮影の日々