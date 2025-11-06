６月に亡くなった長嶋茂雄さんの専属広報を長く務めた小俣進（７４）さんは、現役時代に広島、巨人、ロッテなどで活躍した剛球左腕だった。長嶋氏の監督１期目にトレードで巨人入りし、７７年の優勝に貢献。ロッテ時代にはプロ初完投初完封勝利を飾っている。１３年間の現役後は打撃投手としてチームを支えていたが、縁あって専属広報となり長嶋さんを支えた。人に恵まれ、導かれてきた人生を「運があった」と感謝する小俣さん。