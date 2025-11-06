ヨックモックの人気ギフト缶「ガトー エクセラン」が、装いも新たにリニューアル登場しました♡フランス語で“とてもおいしい焼き菓子”を意味する名前の通り、シガール®やカカオ シガール オゥ ショコラなどの定番の味に加え、限定フレーバーも詰め合わせた特別なセットです。贈る時間も、開ける瞬間も幸せで満たされる――そんなひとときを届けるヨックモックの新しい