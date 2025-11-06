5日夜、鹿角市十和田の温泉施設の駐車場でクマ2頭が目撃されました。警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと、5日午後6時15分ごろ、鹿角市十和田大湯字桂ノ沢の温泉施設の駐車場にクマ2頭がいるのを、30代の男性が車の中から目撃しました。クマの体長は1頭は約1メートル、もう1頭は約40センチで親子とみられます。温泉施設までは約30メートルで、近くにはホテルや道の駅おおゆもあります。警察が