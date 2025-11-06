三重県は、今月10日から県庁の女子トイレに生理用品を試行的に設置することを発表しました。5日に開かれた知事の定例記者会見で発表されたもので、三重県は生理に関する女性の不安を軽減し、性別で異なる健康課題を考えるきっかけとするため、今月10日から1年程度、県庁1階にある女子トイレに生理用品を試行的に設置します。県の本庁舎に設置するのは東海地方では初めてで、生理用品は全て寄付されたものを使用し、生活協同組合コ