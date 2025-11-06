社会の様々な分野で功績があった人たちに贈られる、秋の叙勲の受章者に対する伝達式が、5日、三重県庁で行われました。今年の秋の叙勲では、三重県在住者から様々な分野で功績をあげた人に贈られる「旭日章」に14人、国や地方公共団体の職務に長年従事した人に贈られる「瑞宝章」に43人が選ばれました。5日は、総務省と厚生労働省関係の受章者に対する伝達式が行われ、旭日章と瑞宝章を受章した13人が出席しました。例年、伝達式で