こんにちは、ガクミカ取材班の学生記者で福岡女子大学4年の「Yuka」です！就職活動を進める中で、どんな仕事をしたいか考える機会は多いと思います。「地域の役に立つ仕事がしたい」「社会貢献につながる仕事がしたい」。そんな思いを持つ人も多いのではないでしょうか。今回取材したのは、自治体を支える事業を数多く行っている「株式会社ホープ」さん。福岡市中央区薬院にある本社で、人事部係長の山千尋さんとコーポレート室室