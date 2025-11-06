来年3月放送予定のNHKドラマ「山田轟法律事務所」（全1回、72分）に主演する女優の土居志央梨（33）がロケ地の愛知・名古屋市市政資料館での取材会で「昨日撮影したラストシーンにとてもすてきな演出があり、演じながら泣きそうになった」と語った。このドラマは昨年放送されたNHK連続テレビ小説「虎に翼」（主演・伊藤沙莉）のスピンオフ。山田よね（土居）が轟（戸塚純貴）とともに法律事務所を設立した際の知られざるエピソ