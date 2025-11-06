5日夕方、新潟県南魚沼市の住宅のベランダにクマ1頭がいるのが目撃されました。警察は6日朝に確認したところ、クマが立ち去っているのが確認されました。 5日午後4時40分過ぎ、南魚沼市長崎で「今、民家2階のベランダに、体長約0.5メートルのクマ1頭がいる」と警察に通報がありました。クマはその後、住宅の屋根に上っていました。クマが現れた住宅は山の近くにあるため、警察と南魚沼市はクマが山に帰るのを待つため少し離