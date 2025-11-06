球団史上初めてワールドシリーズ（ＷＳ）連覇を成し遂げたドジャースのホワイトハウス訪問を「取りやめてほしい」と移民の権利団体が訴えた。５日（日本時間６日）、ＦＯＸニュースなど複数の米メディアが報じた。ＦＯＸによると、「行かないでほしい」としているのは「全米日雇労働者組織ネットワーク（ＮＤＬＯＮ）」。メジャーでは前年のＷＳ王者がワシントンＤＣ遠征などの際にホワイトハウスを表敬訪問することが慣例とな