再開から７年目となった今年の商業捕鯨は、釧路沖を含む道東沖でミンククジラ２１頭が捕獲され、５年ぶりに２０頭を超えた。「海洋熱波」は続いたものの水温は比較的安定し、餌が豊富だったためか脂乗りも良かったという。釧路市や日本小型捕鯨協会によると、今年は３事業者計４隻が８月２０日〜９月２０日に操業した。荒天が予想されたことから、昨年より１か月ほど早く漁を切り上げたが、２０１９年に商業捕鯨が再開されて以