¹ÔÄê·®´ÆÆÄ¡Ê57¡Ë¤¬¡¢16Ç¯4·î¤Î·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÇÈïºÒ¤·¤¿¸Î¶¿¤ÎÉü¶½¤Î¤¿¤á¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¤òÌ³¤á¡¢Íâ17Ç¯3·î¤Ë·§ËÜ»Ô¤ÈµÆÃÓ»Ô¤Ç¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿¡¢¤¯¤Þ¤â¤ÈÉü¶½±Ç²èº×¤¬º£Ç¯¤Ç9Ç¯ÌÜ¤ò·Þ¤¨¤¿¡£¤³¤Î¤Û¤É¡¢Æü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä¤Î¼èºà¤Ë±þ¤¸¡¢¤¯¤Þ¤â¤ÈÉü¶½±Ç²èº×2025¤ÈÂê¤·21¡¢22Æü¤Ë·§ËÜ»ÔÆâ¤Î»ÔÌ±²ñ´Û¥·¥¢¡¼¥º¥Û¡¼¥àÌ´¥Û¡¼¥ë¤Ç³«ºÅ¤¹¤ëº£Ç¯¤Î±Ç²èº×¤È¡¢26Ç¯¤ÇÈïºÒ¤«¤é10Ç¯¤È¤Ê¤ë·§ËÜ¤Ç±Ç²èº×¤òÂ³¤±¤ë°ÕµÁ¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£¤¯¤Þ¤â¤ÈÉü¶½±Ç²èº×¤Ï¡¢¡Ö·§ËÜÃÏ¿Ì¤ÎÉü