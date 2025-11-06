5日夕方、由利本荘市西目町の国道7号でクマが目撃されました。近くには西目中学校があり、警察が注意を呼びかけています。由利本荘警察署の調べによりますと、5日午後4時50分ごろ、由利本荘市西目町出戸字浜山の国道7号を車で走っていた50代の男性が、道路上にいるクマ1頭を目撃しました。クマの体長は約1メートルで、目撃場所から西目中学校までは約150メートルです。付近では複数のクマの目撃情報があり、警察が注意