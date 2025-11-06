2025年の上半期韓国観客動員数第1位を記録した韓国映画『Yadang: The Snitch（英題）』が、『YADANG／ヤダン』の邦題で、2026年1月9日より新宿バルト9ほかで全国公開されることが決定。あわせて日本版ポスターと予告編が公開された。 参考：『イカゲーム』『84m²』『殺人配信』など出演作が目白押し！“実力派”カン・ハヌルの快進撃 本作は、韓国に実在する国家権力と裏社会、善悪の境界で暗躍する存在