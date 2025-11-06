5日夕方、鹿角市の尾去沢中学校の敷地内でクマが目撃されました。警察が注意を呼びかけています。鹿角警察署の調べによりますと、5日午後4時20分ごろ、鹿角市尾去沢字上山の尾去沢中学校の建物に沿って歩くクマ1頭を、50代の男性が目撃しました。クマの体長は約50センチだということです。警察が注意を呼びかけています。