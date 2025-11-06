旭情報サービスが大幅続伸している。同社は５日の取引終了後、取得総数３５万株（自己株式を除く発行済み株式総数の２．２５％）、取得総額５億円を上限とする自社株買いの実施を発表した。あわせて２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の単独決算も開示。売上高は前年同期比４．８％増の８１億１７００万円、最終利益は同１５．３％増の５億３９００万円となった。２ケタの最終増益で着地したことも相まって、ポ