ＪＥＳＣＯホールディングスはＥＰＣ（Ｅｎｇｉｎｅｅｒｉｎｇ：設計、Ｐｒｏｃｕｒｅｍｅｎｔ：調達、Ｃｏｎｓｔｒｕｃｔｉｏｎ：建設）事業を展開。国内ＥＰＣでは今後の拡大が期待される再生可能エネルギーや無線通信インフラ設備を注力分野として取り組んでいる。 ２６年８月期通期の連結営業利益は前期比４．５％増の１８億円を見込み、期末一括配当は前期比８円増配の４８円を計画。国内ＥＰＣの３つの成