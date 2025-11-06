ファインシンターが一時ストップ高の水準となる１９８６円に買われ、年初来高値を更新した。同社は５日の取引終了後、２６年３月期第２四半期累計（４～９月）の連結決算発表にあわせ、通期の業績予想を上方修正した。今期の経常利益予想は従来の見通しから６億円増額して１１億円（前期比２．３倍）に引き上げており、評価された。 売上高予想は２０億円増額して４４０億円（同３．０％増）に修正した。主要顧