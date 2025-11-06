午前１０時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は１１３７、値下がり銘柄数は４０３、変わらずは７１銘柄だった。業種別では３３業種中２７業種が上昇。値上がり上位に非鉄金属、その他製品、電気機器、機械など。値下がりで目立つのは鉄鋼、陸運、ゴム製品など。 出所：MINKABU PRESS