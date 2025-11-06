クマ被害が相次いでいる。写真はイメージ（写真：鬼太鼓／PIXTA）【ランキングを見る】クマの出没が多い秋田や岩手の少子化は10年でこんなに進んでいる連日のように、人やペットがクマに襲われるニュースが続いている。筆者は数年前、取材に訪れた記者に「少子化ワースト5エリアすべてが東北で、激しい出生減・人口減にあることからも、早々にクマの害が深刻になるでしょう」と伝えていた。そのときはネタ話でもあるかのように「そ