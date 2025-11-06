Photo: 山田洋路 こちらは「かいサポ（お買いものサポーターチーム）」が編集・執筆した記事です。重さはわずか26g。その数字だけを見ると、最近の軽量ギアの1つで終わってしまうかもしれません。ですが、この軽さの奥には、単なるスペック比べに終わらない、「ランナーのさまざまなストレスを和らげる」という明確な哲学が宿っていました。僕が「RS RUNMASTER RS-S811」を試してみて、そう