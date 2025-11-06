ゴールドウイン [東証Ｐ] が11月6日午前(10:00)に決算を発表。26年3月期第2四半期累計(4-9月)の連結経常利益は前年同期比8.3％減の90.9億円に減り、通期計画の339億円に対する進捗率は26.8％にとどまったものの、5年平均の22.9％を上回った。 会社側が発表した上期実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した10-3月期(下期)の連結経常利益は前年同期比18.8％増の248億円に伸びる計算になる。 直近3ヵ