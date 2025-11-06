来年1月4日のTBSスペシャルドラマ「新年早々不適切にもほどがある！〜真面目な話、しちゃダメですか？〜」（後9・00）の放送を前に、「ふてほど語大賞」を開催することが決定した。ドラマの中に出てくる「ことば」の中から、もっとも『不適切にもほどがある！』を代表する言葉を決めるもので、投票は6日午前10時から開始された。候補は昨年1月期に放送された金曜ドラマ「不適切にもほどがある！」全10話のエピソードとスペ