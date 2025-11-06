みなさん、こんにちは！西山貴浩でございます！いやぁ〜、津ＳＧダービーは疲れました。エンジンは悪くなかったんですけど、うまくいかなかったですね。優勝は末永和也。やっぱりうまいですね。ダービーを終えて賞金ランクは７位。いよいよ勝負の１１月です。まるがめ７３周年記念、徳山７２周年記念のＧ?・２大会と福岡ＳＧチャレンジカップに出場します。徳山は２０２０年のダイヤモンドカップでＧ?初Ｖ、そして今年のオ