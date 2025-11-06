世界的トレンドとして注目を集めているデニムアイテム。ミドル世代がこれから買うなら、秋冬のトレンドカラーの「グレー」のジーンズが狙い目かも。クールで落ち着いた雰囲気を放つグレージーンズは、カジュアルながらも大人っぽく取り入れられそう。今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんによる最旬ジーンズコーデを解説するので、ぜひ真似してみて。 ツ