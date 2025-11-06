JR四国本社高松市浜ノ町 JR四国によりますと、6日午前6時44分ごろ、JR予讃線の本山駅と観音寺駅の間を走行していた特急いしづち（高松発松山行き）に鳥が接触しました。 先頭車両のガラスが破損したため、列車は観音寺駅で運転を打ち切りました。列車には乗客約20人と乗員3人が乗っていましたが、けが人はいませんでした。 このアクシデントで、松山からの折り返しを含む特急列車2本が部分運休し、約240人に影響が出ま