「本当によく頑張ったなと思います」11月２日に行なわれた全日本大学駅伝で、歴代最多となる17回目の優勝を果たした駒澤大の藤田敦史監督は笑顔を見せた。シーズン最初となった10月13日の出雲駅伝では５位と不本意な結果に終わり、そこからの全日本優勝。この巻き返しの要因についてはこう話す。「出雲駅伝の敗戦から短期間でここまで立て直せたのは、特に４年生の力が大きい。それを学生たちが（自主的に）やってくれたという