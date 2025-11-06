巨人・リチャード内野手(26)が6日、川崎市のジャイアンツ球場を訪れ、休日返上でバットを振り込んだ。チームは5日に秋季キャンプ第2クールを終え、この日は休日。しかし、5日の練習後に「明日（6日）も練習に来ます！」と宣言した通り、精力的に体を動かした。チームは不動の4番だった岡本が今オフのメジャー挑戦を明言。大砲として期待がかかる来季、さらなる活躍を見せるために覚悟の秋を過ごしている。