日本テレビ系「上田と女が吠える夜」が５日に放送され、くりぃむしちゅー・上田晋也がＭＣを務めたこの日のテーマは「体力がありすぎる女＆体力がなさすぎる女」。アイドルデュオ、Ｗｉｎｋとして８０年代に伝説的な人気を誇った相田翔子は多忙すぎた当時を回想した。「ちゃんとベッドで足伸ばさないと、自分の枕じゃないと寝られないタイプだったんですけど。Ｗｉｎｋク時代の本当に分刻みのスケジュールの頃に、新幹線の移