自民党の茂木敏充外務大臣が１０月３０日にＸに投稿したコーヒーブレイクの動画が４２２万回を超える表示回数（６日午前９時現在）で話題となっているが、このコーヒーブレイクに、茂木外相をボスと呼ぶ鈴木貴子・自民党広報本部長が秘密を暴露した。茂木大臣は１０月３０日の投稿で「国際会議では、このようにコーヒーやお菓子などが置かれています。忙しい会議の合間ですが、癒やしの時間となりました」とつづり動画も添付。