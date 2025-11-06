¥°¥é¥Ó¥¢¥¢¥¤¥É¥ë¤Î¿·ÅÄÈÞÆà¡Ê25¡Ë¤¬5Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£¿åÃå¥·¥ç¥Ã¥È¤òÅê¹Æ¤·¤¿¡£¡ÖÂçÃÀ¤Ç¥»¥¯¥·¡¼¤ÇÉ¾È½¤è¤¯¤Æ¤è¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹°áÁõ¤â¥¹¥¿¥¸¥ª¤âÀ¶Á¿¤Ç¤«¤ï¤¤¤«¤Ã¤¿¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢»¨»ï¤Ë·ÇºÜ¤µ¤ì¤Æ¿Íµ¤¤À¤Ã¤¿Çò¤Î¥é¥ó¥¸¥§¥ê¡¼¥·¥ç¥Ã¥È¤ò¸ø³«¡£¡Ö¥¹¥È¥ì¡¼¥È¥Ø¥¢¤¬¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¤¤Á¤Ð¤ó¤¹¤­¡©¡×¤È¥Õ¥¡¥ó¤Ë¤âÌä¤¤¤«¤±¤¿¡£¤Þ¤¿¡¢ÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡Ö¸Ä¼¼¥«¥Õ¥§¤Î¼Ì¿¿¿Íµ¤¤À¤«¤é¡¢°ã¤¦¥Ð¡¼¥¸¥ç¥ó¤â¥Ï¡¼¥È¡×¤È¥Ü¥¿¥ó¤¬¤Ï¤¸¤±¤½¤¦¤Ê¥Ë