男性アイドルグループ、9bic（キュービック）が6日までに公式サイトを更新。メンバーの佐々木大河に重大なコンプライアンス違反が判明したとし、グループ脱退およびマネジメント契約の解除を報告した。所属事務所は「この度、メンバー『佐々木大河』につきまして、重大なコンプライアンス違反が判明したため、慎重な協議の結果、2025年11月5日(水)付でグループ脱退および株式会社WAIWAIとのマネジメント契約を解除いたしました」と