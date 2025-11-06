女性お笑いコンビの「アルミカン」が6日までにX（旧ツイッター）を更新。「THE W」決勝初進出を逃した悔しさを打ち明けた。さおりん（37）は「アルミカンのTHE Wが終わってしまいました…決勝進出ならず。応援してくださった皆様、ありがとうございました！ハプニングもありましたが、今できる事やりきっただけに、悔しい悔しい！」と告白した。ボディビルダーとしても活動する相方のマッチョ赤阪（42）も「悔しいネタも減量も