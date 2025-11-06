元宝塚歌劇団娘役の女優、彩月つくしが6日、自身のインスタグラムで第2子となる次女を出産したことを発表した。「このたび、第二子となる女の子を出産いたしました」と報告。「おかげさまで母子ともに健康です」と生まれたばかりの次女が小さな手で指をつかむショットを投稿した。「新しい命のぬくもりに触れ、この上ない幸せとともに、命を育む尊さをあらためて感じています」と喜び。「これからもあたたかい目で見守ってい