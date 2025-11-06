伊勢佐木警察署（資料写真）５日午後８時ごろ、横浜市中区翁町２丁目の市道で、徒歩で横断中の男性が、同区富士見町の男性（７７）が運転するタクシーにはねられた。男性は頭を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。伊勢佐木署によると、現場は信号機のある十字路交差点。男性が横断中、左側から直進してきたタクシーにはねられたとみられる。署が男性の身元を調べている。